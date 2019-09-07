أسماء الأسد في إطلالة جديدة.. وصورة "سيلفي"





رام الله - دنيا الوطنظهرت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشّار الأسد، في إطلالة جديدة، حيث نشرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل، اليوم السبت، صورة لها وهي تتوسّط طفلَيْن، بينما يقوم أحدهما بالتقاط "سيلفي" معها.وبدت الأسد بدون غطاء على رأسها، حيث عاد شعرها للظهور بعدما كانت فقدته إثر خضوعها للعلاج الكيميائي نتيجة إصابتها بسرطان الثدي.