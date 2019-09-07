حريق يلتهم نحو 300 دونم من حقول الزيتون وأحراج السويطات بجنين





وعملت طواقم الدفاع المدني في مراكز جنين، وقباطية، ومرج بن عامر، وبمساندة من الأمن الوطني، على إخماد الحريق، والحد من انتشاره، وإنقاذ الأشجار والأراضي الزراعية المجاورة.





رام الله - دنيا الوطنالتهم حريق مساء اليوم السبت نحو 300 دونم من حقول الزيتون وأحراج السويطات بمدينة جنين.وأفادت طواقم الدفاع المدني، التي عملت على إخماد النيران، أن الحريق، بدأ في أعشاب وامتد على مساحة 300 دونم من الحقول والمناطق الحرجية، وطال 60 شجرة زيتون، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).