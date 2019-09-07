قوات الاحتلال تعتقل فتى خلال مواجهات شمال نابلس





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المواجهات، أسفرت عن إصابة العديد من المواطنين بالغاز المدمع.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام والمدمع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها العشرات بالاختناق، فيما تم اعتقال الفتى رزق ناهض عقل.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فتى خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة سبسطية شمال نابلس.