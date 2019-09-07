قوات الاحتلال تستولي على مولدي كهرباء وتعتقل مواطناً في الخليل

جنود الاحتلال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مولدي كهرباء في واد "الزرزير" بحي "دويربان" في مدينة الخليل، واعتقلت مواطناً قرب الحرم الإبراهيمي الشريف.



وقالت مصادر أمنية ومحلية: إن قوات الاحتلال، داهمت المنطقة المذكورة بآلياتها الثقيلة وعدد من ناقلات الجند، واستولت على مولدي كهرباء من ـرض تعود ملكيتها لمواطن من عائلة الببور، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن نبيه طه أبو اسنينة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من المدينة، واقتادته إلى جهة مجهولة.