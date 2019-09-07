الجهاد الإسلامي: تَصاعد المقاومة في الضفة وغزة رَد طبيعي على جرائم الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت: إن تصاعد المقاومة في الضفة وغزة، رد طبيعي على قتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال، وجرائمه بحق المقدسات والأسرى.



وأضافت الحركة في بيان لها: "في ظل العدوان والإرهاب الإسرائيلي، واستهداف الأطفال، واقتحام المقدسات والاعتداءات بحق الأسرى، فإنه من الطبيعي أن تتصاعد أعمال المقاومة بكل أشكالها في الضفة الفلسطينية وقطاع عزة، رداً على الاحتلال وجرائمه".



وحمّلت الحركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القطاع، "وشعبنا لن يستسلم أمام سياسات القمع والعدوان، التي تمارسها قوات الاحتلال"، وفق البيان.



وتابعت: "لن يكون أبناؤنا ومقدساتنا وقوداً للتنافس الانتخابي بين الأحزاب الصهيونية".