نتنياهو لـ"حماس": سنَرُدُّ على أي "اعتداء" على مواطنينا وجنودنا بشكل حازم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حركة حماس تتحمل المسؤولية على كل "عدوان" ينطلق من قطاع غزة، وفق تعبيره.



جاء تصريح رئيس حكومة الاحتلال، بعد إطلاعه خلال يوم السبت على مجريات الأوضاع على حدود قطاع غزة، حيث أعطى الأوامر حول الإجراءات التي يجب القيام بها.



وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إننا نرد وسنرد على أي محاولة للاعتداء على مواطنينا وجودنا بشكل حازم"، وفق تعبيره.



يأتي ذلك، بعدما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق رفح، جنوب قطاع غزة، وبعد وقت قليل، من تسلل طائرة مسيرة من جنوب قطاع غزة باتجاه المستوطنات.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرة عسكرية، أطلقت النار باتجاه خلية قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة من منطقة جنوب قطاع غزة نحو مناطق الغلاف.



وأضاف: "لقد قامت الطائرة المسيرة على ما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورًا إلى داخل القطاع.

رام الله - دنيا الوطن