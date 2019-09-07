شؤون فلسطينية

الصالح: نولي القدس ومحيطها أهمية قصوى ونبذل قصارى جهدنا لتعزيز صمود أهلها

الصالح: نولي القدس ومحيطها أهمية قصوى ونبذل قصارى جهدنا لتعزيز صمود أهلها
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح: "إن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس (أبو مازن)، تولي أهمية قصوى للعاصمة القدس ولمحيطها، وتبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشاريع تطويرية تنموية تسهم في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم".

جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية اليوم السبت، لعدد من الهيئات المحلية في المحافظة، شملت كلاً من (الرام، وحزما، وعناتا، والزعيم، والعيزرية، والسواحرة الشرقية)، رافقه خلالها وكيل الوزارة أحمد غنيم، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي القدس، موسى الشاعر.

وأكد الصالح، أن هذه الزيارة تأتي للالتقاء بالهيئات المحلية، والاطلاع عن كثب على واقع الاحتياجات من المشاريع، والاستماع إلى هموم المواطنين وأبرز مطالبهم، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل المجالس ومتابعاتها اليومية.

واستعرض رؤساء المجالس كل على حدة، أبرز الاحتياجات من المشاريع، خاصة مشاريع البنية التحتية، ومناقشة قضايا تتعلق بالمياه، والمخططات الهيكلية، وتشغيل مركز طوارئ، وفتح مقرات للشرطة لحفظ الأمن والأمان، والمطالبة بترفيع مجلس قروي الزعيم إلى بلدية، وغيرها.

كما أكد الصالح على أن طواقم الوزارة، ستتابع كافة الاحتياجات التي تم طرحها خلال اللقاءات، وترتيبها حسب الأولوية بالتنفيذ بالتنسيق مع الهيئات المحلية، كما أنها ستعمل على حشد الدعم المالي اللازم لتنفيذ تلك الاحتياجات.

وكان الصالح، قد افتتح مشروع تعبيد طرق داخلية في حزما، بتمويل من الوزارة، كما وزار خيمة الاعتصام في أبو ديس للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

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