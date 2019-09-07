برعاية اشتية.. السعداوي يعلن موعد المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة





وقال: "نحن متفائلون بأن رواد الأعمال سيستفيدون من هذا التجمع، الذي سيتيح لهم التواصل مع قادة الأعمال من القطاع الخاص، ونرى ذلك بمثابة علامة فارقة في تطوير مناخ موائم لدعم قطاع ريادة الأعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يضم العديد من رواد الأعمال الموهوبين".

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الدولة للريادة والتمكين، أسامة السعداوي، أنّ المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة، سينطلق في 17 من الشهر الجاري، تحت رعاية وبمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية.وسيُعقد المؤتمر في مدينة بيت لحم، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأهلية، والمؤسسات الشريكة في قطاع الريادة والتكنولوجيا، إلى جانب نخبة من الرياديين الفلسطينيين، والمستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى شركات عالمية تعمل في شتى المجالات.وتواصل وزارة الريادة والتمكين، تحضيراتها لعقد المؤتمر بالشراكة مع فروع "جلوبال شيبرز" في فلسطين، وهي مجتمع للرياديين منبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالتعاون مع مؤسسة "هوبرت بوردا ميديا" في ألمانيا لغرض الوصول لكبرى الشركات الأوروبية للمشاركة في المؤتمر.كما وتشارك مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي كداعم للمؤتمر، بالإضافة إلى الداعمين والرعاة من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.وقال الوزير السعداوي: إن رعاية رئيس الوزراء للمؤتمر، تأتي تأكيداً على ااهتمامه بالشباب والريادة وتوجيهاته بدعم الرياديين الفلسطينيين، وتعزيز البيئة الريادية من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية في العالم، لاسيما الثورة الصناعية الرابعة".وأكد أنّ المؤتمر يُعتبر منصّة مهمّة لعرض تجربة فلسطين في المجالات الريادية، وإبراز اسم فلسطين على خارطة الريادة الدولية، وفرصة للإعلان عن توجهات وزارة الريادة والتمكين لدعم وتمكين البيئة الحاضنة للريادة في فلسطين، كما أنّ المؤتمر يُعدّ نافذة فلسطين على العالم، حيث يُطلع المشاركين الدوليين على أفكار الرياديين والمشاريع الناشئة في فلسطين، خاصة مع مشاركة عدد كبير من المستثمرين والشركات الدولية وممثلين عن المنتدى الاقتصادي العالمي.بدوره، أكد الممثّل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية يوسف حبش، أن دعم رواد الأعمال يعد أولوية استراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو أيضاً عامل رئيسي لتحفيز التنمية الاقتصادية.