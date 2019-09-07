مجدلاني: تعيين "بركوفيتش" يعبر عن مدى التغلغل الإسرائيلي وتطابق الاجندات العدائية









رام الله - دنيا الوطنقال الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور احمد مجدلاني ، أن استقالة مبعوث الإدارة الأميركية إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وتعين الإسرائيلي آفي بركوفيتش، بديلا عنه ، يعبر عن مدى التغلغل الإسرائيلي والتطابق في الاجندات العدائية من ادارة ترامب والاحتلال ضد شعبنا.وأضاف مجدلاني خلال لقائه اليوم بمكتبه بمدينة رام الله ، وفداً من الهيئة الادارية لنادي شعفاط الرياضي ، أن كافة اجراءات الاحتلال المدعومة من ادارة ترامب والهادفة لفرض المزيد من المضايقات على العاصمة القدس، واستمرارها بفرض الوقائق على الارض ، لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله .وتابع مجدلاني حكومة الاحتلال تسعى لإقامة حزام استيطاني بشكل دائري حول مدينة القدس المحتلة، بهدف زيادة الكثافة السكانية لليهود على حساب المقدسيين ضمن مشروع "الحوض المقدس"، وان تعزيز صمود كافة المناطق الفلسطينية حول القدس على سلم اولويات القيادةالى ذلك استمع مجدلاني الى ما تتعرض شعفاط من اجراءات ومضايقات من قبل الاحتلال ، وكذلك اهمية تعزيز التواجد الفلسطيني بكافة مستوياته لمواجهة الاحتلال ، وشدد خلال اللقاء الذي حضره سكرتير الجبهة بالقدس ايمن السعو ، واعضاء الهئية الادارية لنادي شعفاط الرياضي على اهمية توفير كل الدعم للنادي ولشعفاط .