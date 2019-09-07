أردوغان يؤكد نيته فتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، تهديداته بشأن فتح الأبواب أمام اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يخشاه الأخير.



وقال أردوغان وفق ما نقلته "الأناضول": "ليس هناك حل سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين حال لم يف الاتحاد الأوروبي بوعد الدعم الذي قطعه لنا".



وأضاف: "لسنا من يقع علينا التفكير دائما بهذا الخصوص دعهم يفكرون قليلا أيضا".



وفي معرض تصريحاته، هاجم أردوغان حزب العمال الكردستاني "بي كاكا"، وقال إن "تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية على أجندتنا حاليا، وبإذن الله سنحل هذا الموضوع بشكل أو بآخر خلال بضعة أسابيع".



وسبق أن هدد أردوغان الخميس الماضي، بفتح الحدود أمام اللاجئين الموجودين على أراضيه للوصول إلى أوروبا، إذا لم تحصل بلاده على المساعدات الدولية اللازمة.