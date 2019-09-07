الاحتلال يقتحم منطقة الرأس الأحمر بالأغوار ويشرع بتصوير المنشآت

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة وفق "وكالة الفلسطينية الرسمية"، إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة من الجهة الشرقية، وشرعت بتصوير خيام المواطنين وخطوط مياه وبعض المنشآت، دون معرفة أسباب ذلك.