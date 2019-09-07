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شؤون فلسطينية

إصابته أدت لعمل فتحة جانبية للبراز.. جريح قُطع راتبه غير قادر على شراء الدواء

إصابته أدت لعمل فتحة جانبية للبراز.. جريح قُطع راتبه غير قادر على شراء الدواء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أُصيب الشاب أحمد محمد جودت سعد (32 عاماً)، في أحداث الأقصى عام 2015، بعيار ناري في الفخذ الأيمن، وتم عمل عملية تثبيت خارجي.

لكن أحمد أُصيب بالتهاب في مكان العملية ما أدى إلى إصابة المصران المستقيم الذي أدى في النهاية إلى عمل فتحة جانبية بالبطن لتحويل مجرى البراز.

مصائب أحمد لم تنته عند هذا الحد، فعدا أنه غير قادر على العمل لإعالة زوجته وطفليه، قُطع راتبه منذ 8 أشهر دون إبداء أسباب من الجهات المُختصة.

يحمل أحمد "روشتة" الدواء ويبكي غير قادر على دفع ثمن الأدوية التي يحتاجها شهرياً وتُكلفه 70 شيكل.

يُناشد أحمد الرئيس عباس بالنظر إليه بعين الرحمة وإعادة راتبه المقطوع.

للتواصل/ 0599803384

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