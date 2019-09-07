رجل خمسيني يتفاجأ بقطع راتبه يستصرخ الرئيس عباس: أين أذهب بأطفالي؟





ويُعاني ماجد من آلام مزمنة ولا يستطيع المشي، وبالتالي لا يستطيع العمل أيضاً، وكان يتقاضى راتب جريح بقيمة 1300 شيكل، ولم تكن تكفي أسرته، خاصة أن لديه أطفالاً بالمدارس.





ورغم ذلك، تفاجأ ماجد بقطع راتبه (راتب جريح) منذ 8 أشهر، مما أدى إلى تراكم الديون التي وصلت إلى أكثر من 4 آلاف شيكل.





يستصرخ ماجد الرئيس عباس: "أين أذهب؟ وماذا أفعل وأنا بهذا السن؟ ولست قادراً على العمل بإصابتي؟"، ويُناشده بالنظر إليه بعين الرحمة وإعادة راتبه المقطوع.





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رام الله - دنيا الوطنأُصيب ماجد محمد صالح سكر (56 عاماً)، بأكثر من عيار ناري في أحداث 2007، حيث أُصيب بعدة رصاصات في الساق الأيسر تسببت بوجود عدة مداخل ومخارج في الساق، خاصة في الركبة والحوض، مع وجود لحم وحشي محل مخارج الرصاص.