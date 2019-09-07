طلب زيادة لإتمام زواجه فتفاجأ بقطعه تماماً.. جريح يُناشد الرئيس إعادة راتبه





حيث تبين أثناء عمل عملية تثبيت خارجي لكسر عظمتي الساق اليمنى، وعمل وصلة وريدية للشريان، أن فيه قطع كامل، ما يجعله يحتاج إلى عُكاز طبي لمساعدته، وعمليات عديدة لإغلاق الفجوة في الجلد.





ولم يعد سلامة قادراً على العمل، لكن صرف راتب جريح له أعطاه أملاً في الحياة، فقرر أن يُقدم على خطوة الزواج، وهو مافعله، حين تقدم لخطبة فتاة، وتقدم في ذات الوقت بطلب في زيادة الراتب كونه مُقبلاً على تكوين أسرة، ليتفاجأ أن الراتب قُطع من أساسه.





لم يتقاض سلامة راتباً منذ 8 أشهر، وقُطع فجأة دون سابق إنذار، ودون أي توضيح، لذلك يُناشد عبر "دنيا الوطن" الرئيس عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بإعادة راتبه المقطوع الذي لا معيل له سواه، علماً أن خطبته لم تتم بسبب ماحدث.





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رام الله - دنيا الوطنأصيب سلامة تيسير سليم (25 عاماً)، بطلق ناري في أحداث الأقصى عام 2010، وتغيرت حياته منذ ذلك الحين.