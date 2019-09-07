أسرة بغزة تسكن الشارع منذ 8 أشهر.. الأم تُعاني "خمج" بالبطن والأطفال حُرموا الدراسة





كما تُعاني الأم من "خمج" في البطن، إثر قلة الرعاية الصحية، ويُعاني الأب من مرض نفسي، ولا دخل لهم حتى من الشئون الاجتماعية.





يقول الوالد أنه فاعلي الخير والجمعيات يعرضون عليه إيجار لمدة شهر أو شهرين، وهو ما يرفضه.





وضع الأسرة الذي يُصوره الفيديو التالي مأساوي، ويُناشدوا الجهات المُختصة بوضع حد لهذه المأساة:





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رام الله - دنيا الوطنتعيش عائلة مكونة من خمسة أفراد، في الشارع منذ ثمانية أشهر، وحُرم الأطفال من دخول المدرسة على إثر ذلك.