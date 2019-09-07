طالع: داخلية غزة تنشر كشف السفر عبر معبر رفح غداً

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد، مشيرةً إلى أن السفر، سيكون للحافلتين الرابعة عشرة، والخامسة عشرة من الكشف السابق.







وأوضحت، أن السفر سيكون أيضاً للحافلة الأولى حتى الرقم (85) من الكشف الجديد (9/8)، مشددةً على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها. التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.







وطالبت الوزارة، المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



