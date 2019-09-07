بدء العام الدراسي الجديد (2019 / 2020) في الجامعة الإسلامية

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت صباح اليوم السبت الموافق 7 أيلول/ سبتمبر 2019م في الجامعة الإسلامية بغزة الدراسة للفصل الأول من العام الدراسي 2019/2020م، وذلك في مقر الجامعة الرئيس في مدينة غزة، وفرع الجامعة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ومركز الزهرة "مبنى كلية الطب".



وقد زار الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية بغزة، عدداً من القاعات الدراسية في قسمي الطلاب والطالبات، مهنئاً الطلبة ببدء العام الدراسي الجديد، ورافقه في الجولة كل من: الأستاذ الدكتور عليان الحولي- نائب الرئيس للشئون الأكاديمية، والدكتور سعيد النمروطي- مدير دائرة العلاقات العامة ومركز المؤتمرات، والأستاذ خالد شويدح- مدير الشؤون الأكاديمية.



وهنأ د. فرحات طلبة الجامعة ببدء الفصل الدراسي الجديد، وشجعهم على الجد والمثابرة في الدراسة، وتحديد رؤيتهم وهدفهم في حياتهم؛ حتى يتمكنوا من بناء مستقبلهم بنجاح، وحث الطلبة على المشاركة في الأنشطة اللامنهجية التي تصقل مهاراتهم وتنمي إبداعاتهم.



من جانبه، لفت الحولي إلى الجهود المبذولة والرامية إلى تذليل الصعاب أمام الطلبة من تجهيز القاعات الدراسية المريحة للطلبة، وتجهيز المختبرات العلمية التي تخدم العملية التعليمة، وإعداد الجداول الدراسية التي تتناسب مع المدرسين والطلبة، وتوفير البيئة الجامعية، التي تضمن الاستقرار في المسيرة التعليمية.