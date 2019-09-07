خلف الله: مصر جاهزة للمساهمة في تطوير الإعلام الرياضي الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد المصريين، عن دعم مصر الكامل للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي في المرحلة المقبلة.



والتقى الزميلان أسامة فلفل، رئيس اتحاد الإعلام الرياضي، والزميل أشرف مطر، عضو المكتب التنفيذي، مع رئيس رابطة النقاد خلف الله، في مقر صحيفة (الأهرام) المصرية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء العديد من الملفات من أبرزها ملف التأهيل والتطوير للإعلام الرياضي الفلسطيني.



وأطلع فلفل نظيره المصري على احتياجات الإعلام الرياضي الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بعملية التأهيل والتدريب، بعد سنوات من الابتعاد عن الساحة العربية.



وأوضح فلفل، أن الاتحاد الفلسطيني يتطلع لبدء مرحلة جديدة، بعد انتخاب المجلس الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وأيضاً دورها الرائد في دعم الحركة الرياضية على مدار التاريخ.



وأضاف، نريد أن يكون لمصر دور رائد ومهم في تطوير عجلة الإعلام الرياضي من خلال سلسلة متواصلة من الدورات التي سيتم الاتفاق عليها، حسب احتياجات الاتحاد الفلسطيني.



من جهته، أكد خلف الله على جاهزية مصر لاستضافة الدورات وكل ما يحتاجه الاتحاد الفلسطيني، وقال: "أبواب مؤسسة الأهرام ونقابة الصحفيين ورابطة النقاد، مفتوحة على مصراعيها من أجل المساهمة في تأهيل الكادر الإعلامي المحلي.



وطالب خلف الله نظيره فلفل، بتحديد الأولويات والدورات التي يحتاجها الاتحاد الفلسطيني من أجل بدء التحضير لها، ووضع مواعيد لها، مؤكداً أن هذا هو أقل شيء يمكن أن تقدمه مصر لأهلنا في فلسطين.