حماس لإسرائيل: قتلتم أطفالنا بغزة أمس فردَّ أبطالنا بقلقيلية اليوم





يذكر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه وفق التحقيقات في ملابسات عملية الطعن في قرية عزون، تبين أن دوافع العملية كانت "قومية" بعد دخول المستوطنين إلى القرية.





وأوضح جيش الاحتلال، في بيان له، السبت، أن قوات الجيش تجري عمليات بحث لاعتقال المنفذ.

رام الله - دنيا الوطنعلق نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس، عصام الدعليس، على عملية الطعن التي حدثت في قلقيلية اليوم السبت، مشيراً بذات الوقت لاستهداف الأطفال أمس الجمعة بغزة.وقال الدعليس، عبر (تويتر)، موجهاً حديثه للاحتلال الإسرائيلي: "قتلتم أطفالنا في غزة أمس، فردَّ أبطالنا في قلقيلية اليوم، وزادتهم مقاومتنا في غزة بطائرةٍ مسيرةٍ ورسالةٍ واضحة: "دم أبناء شعبنا غالٍ.. فلا تقربوه".