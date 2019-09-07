الاتحاد العربي للصحافة الرياضية شاهد ومشارك في انبثاق وتشكيل الاتحاد الفلسطيني





وكان الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، قد أجرى انتخابات مكتبه التنفيذي في المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات. وجرت الانتخابات في أجواء ديمقراطية جميلة وقد فاز بانتخابات المكتب التنفيذي للإتحاد كل من: اسامة فلفل رئيس الاتحاد وائل الشيوخي النائب الاول محمد اللوباني النائب الثاني والاعضاء بسام ابو عرة حسام عز الدين فداء البرغوثي احرار جباريني سامية شعبان منتصر العناني اشرف مطر اسلام صقر علاء سلامة تغريد العمور.



وكان اللواء الرجوب قد رحب بالحضور، مؤكداً على أن المؤتمر ليس طفرة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الإعلام الرياضي، مشيراً إلى أن فلسطين لم تواجه صعوبة في الحصول على عضويتها الدولية والقارية في الاتحادات الرياضية المعنية، مؤكدا على أن العضوية وحدها لا تكفي، وأنه عندما تم اتخاذ قرار سياسي يقضي بإعادة مأسسة الحركة الرياضية الفلسطينية، تم العمل على بناء حركة رياضية جامعة للكل الفلسطيني.





وشدد على أهمية دور الاعلام في المنظومة الرياضية الوطنية"، مشيرا إلى أنه وعلى إثر هذا القرار فُتِحَ حوار شامل مع كافة الجهات المعنية بالإعلام الرياضي، ولكن دون الوصول إلى النتيجة المرجوة التي ترتكز على بناء وحدة مفهوم لتفعيل الرياضة مع الاعلام، والاعلام مع الرياضة، وفق المنظور المهني والقانوني الوطني.









كما أشار الرجوب إلى أن مسودة نظام اتحاد الاعلام الرياضي نوقشت مع الاتحاد العربي، كونه الأقرب الى جانب الاتحادين: الدولي والقاري، وشكر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وأمينه العام وأمين عام الاتحاد الآسيوي، على حضورهم إلى فلسطين من أجل مواكبة الحدث، والوقوف على ادق التفاصيل والحيثيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، منوهاً إلى أنه تحدث مع رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، جياني ميرلو، وأكد له أن الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي سيكون مظلة يتفيأ ظلالها كافة الصحافيين الرياضيين في شقي الوطن كما افاد بذلك الزميل عوني فريج الناطق الاعلامي للاتحاد. وأشار رئيس اللجنة الأولمبية إلى أن بناء اتحاد الاعلام الرياضي هو هدف سامٍ ونبيل، وتابع القول : أردنا اتحاداً يهتم بتشكيل وعي الشباب بمنظور وطني لتغطية الأحداث والأنشطة، وليكون رقيباً على الحركة الرياضية الوطنية الفلسطينية، وليس تابعاً لها ولا لغيرها.

وجاء ذلك، من خلال حضور رئيس الاتحاد الزميل محمد جميل عبد القادر، والأمين العام الزميل عوني فريج، لمجريات الاحتفال بتدشين بداية عهد هذا الاتحاد، من خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول للاتحاد الفلسطيني، الذي انعقد في مدينة رام الله، تحت شعار دورة القدس، وسط اهتمام محلي وعربي وأسيوي ودولي، برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، جبريل الرجوب، وحضور أمجد ملاك، الأمين العام للاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية، ومندوب الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وعبد المجيد حجة، الأمين العام للجنة الاولمبية الفلسطينية، وعدد من الشخصيات الرياضيةوعبر عبد القادر عن سعادته بالتواجد في فلسطين، وحضور اجتماع الجمعية العمومية، وقال في كلمته في الاحتفال، هذا اليوم انتظرناه في الاتحاد العربي، لأنه يشمل إقرار النظام الأساسي، الذي يواكب العصر ويحتضن جميع الصحافيين الفلسطينيين في الداخل والشتات، مشيرا الى ان جهودا مضنية بذلت ليكون دستوراً لمسيرة الاعلام الفلسطيني، ما يحتم على الجميع احترامه، مثمناً جهود الرجوب في تطوير الرياضة الفلسطينية، وإيصال رسائلها للعالم من خلال الإعلام المحلي والعربي والدولي.