شؤون فلسطينية

شاهد: الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لديوان القضاء الشرعي

شاهد: الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لديوان القضاء الشرعي
رام الله - دنيا الوطن
تسلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، من قاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، التقرير السنوي للعام 2018 لديوان القضاء الشرعي.

وأشاد الرئيس عباس بما تضمنه التقرير من إنجازات وخطط تصب في مصلحة المواطن الفلسطيني، وتسرع في مدة إنجاز معاملاته وقضاياه، بما يحفظ حقوقه وواجباته.

وأكد الرئيس، ضرورة العمل على توعية المواطنين بحقوقهم الشرعية وفق تعاليم ديننا الحنيف، لأن ديننا الإسلامي دين الوسطية والحقوق والتسامح والمحبة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واطلع الهباش، الرئيس عباس على أبرز النتائج التي تضمنها التقرير السنوي، والإنجازات التي تحققت في المحاكم الشرعية خلال العام الماضي، إضافة إلى الخطط الموضوعة لتطوير القضاء الشرعي الفلسطيني على المستويات كافة.

وأشار إلى أن التقرير يوضح سياسة ديوان القضاء الشرعي، وهي الاستعاضة عن المقرات المستأجرة بمقرات مملوكة للدولة، وذلك للتوفير في الميزانيات لصالح المشاريع التطويرية.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو.

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