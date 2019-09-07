الرئيس عباس: متمسكون بتحقيق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمسك الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم، وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.





كما أكد الرئيس عباس، خلال استقباله المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فنيسلاند، رفض أية مشاريع أو خطط لا تلتزم بالأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام، وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.



واستقبل الرئيس عباس، اليوم السبت، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث النرويجي، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.



وأطلع الرئيس عباس الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية والأميركية الهادفة لتقويض تحقيق السلام، وفق مبدأ حل الدولتين.



وأعرب عن شكره وتقديره للنرويج على مواقفها السياسية الداعمة للقانون والشرعية الدولية، والجهود التي تقوم بها لحشد الدعم المالي الدولي من خلال قيادتها لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالدول المانحة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



بدوره، أكد المبعوث النرويجي، التزام بلاده بتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية على مبدأ حل الدولتين، بالإضافة إلى استمرارها بدورها المنوط بها، وهو حشد الدعم المالي من الدول المانحة لبناء المؤسسات الفلسطينية.



وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس الدبلوماسي، مجدي الخالدي.

رام الله - دنيا الوطن