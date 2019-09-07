حماس تعقب على عملية الطعن في بلدة عزون شرق قلقيلية

وأضافت: "عملية الطعن البطولية جاءت لتؤكد للعدو على وحدة أبناء شعبنا في مواجهته، وتحمل رسالة واضحة لقادة الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، أنه لا أمن لكم فوق أرضنا، وأبناء شعبنا كبارا وصغارا يحملون همَّ هذه الأرض ومسؤولية تحريرها".



وحيّت الحركة منفذي العمليات البطولية في "ضفتنا الأبية وعائلاتهم، ونقول لهم إن هذا العطاء المبارك بالنفس والولد والمال لا تقوم به إلا نفوس أبيّة، تأبى الضيم وتشتاق للحرية".



وقالت الحركة في بيان رسمي: إن أبناء شعبنا البطل في الضفة يواصلون عطاءهم المبارك في مقاومة الاحتلال ومقارعته، فبعد أن أوغل الاحتلال في دماء أهلنا في غزة أمس جاءه الرد من بلدة عزون البطولة، في عملية طعن أسفرت عن إصابة اثنين من المستوطنين الغزاة.