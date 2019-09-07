وسط مشاركة واسعة.. تشييع جثماني الربعي والأشقر بغزة وجباليا





واستشهد الطفلان، أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهما في مسيرات العودة وكسر الحصار، شرق قطاع غزة.



وانطلق موكب تشييع الشهيد الربعي من أمام مجمّع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، باتجاه منزل ذويه في حي الشجاعية شرق المدينة، وألقى عليه ذووه ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة قبل أن تتم الصلاة عليه ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء شرق بلدة جباليا شمال القطاع.



كما شيعت جماهير شعبنا، جثمان الأشقر من مخيم جباليا شمال القطاع إلى مثواه الأخير.



وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الأندونيسي، وصولاً إلى منزل ذويه في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق أبناء شعبنا.



وكان استشهد الطفل الربعي بعيد إصابته برصاصة في الصدر، أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق غزة، فيما استشهد الفتى الأشقر، عقب إصابته برصاصة في عنقه أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة سلمية شرق بلدة جباليا.





وأصيب 76 آخرون بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال للمشاركين في هذه المسيرات.

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم السبت، جثماني الشهيدين خالد الربعي (14 عاماً)، وعلي الأشقر (17 عاما).