وزيرة الدفاع الفرنسية: باريس ستواصل الجهود لدفع إيران للالتزام بالاتفاق النووي





وأضافت، أن التحركات الأمريكية والأوروبية؛ لتعزيز أمن الخليج يجب أن تكون "متكاملة ومنسقة على نحو جيد"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقالت بارلي في مؤتمر صحفي يوم السبت، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في باريس: "بوسعنا فقط أن نؤكد هدفنا، وهو يتمثل في دفع إيران لاحترام اتفاق فيينا احتراماً تاماً".



وأضافت: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للمساهمة في تخفيف التوتر مع إيران، وضمان سلامة الملاحة‭‭‭‭ ‬‬‬‬البحرية".



وكانت فرنسا ،قد استبعدت أن تنضم إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة؛ لحماية ناقلات النفط، وسفن الشحن من تهديدات قد تمثلها إيران في مضيق هرمز، لكنها تسعى لبديل أوروبي.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي: إن بلادها ستواصل الجهود الرامية إلى دفع إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.