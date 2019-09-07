وفاة الفلسطيني"فؤاد شحادة" أطول مُمارس لمهنة المحاماة في العالم

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رام الله - دنيا الوطن

توفي فجر اليوم، المحامي الفلسطيني فؤاد شحادة، الذي يعد أقدم ممارس لمهنة المحاماة في العالم ففي عام 2016 حصد شحادة لقب أطول ممارس لمهنة المحاماة في العالم في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية.



ومن المقرر، أن يشيع جثمان شحادة إلى مثواه الأخير غداً الأحد في رام الله.



وولد شحادة في مدينة القدس عام 1925، وترعرع فيها، علماً أنه ينحدّر من مدينة رام الله، هو ابن الصحفي والناشط السياسي الفلسطيني بولص شحادة، الذي كان يملك صحيفة "مرآة الشرق" الأسبوعية السياسية، والتي كانت تصدر باللغتين العربية والإنجليزية في القدس أيام الانتداب البريطاني، وتأسّست في العام 1919.



درس شحادة في الجامعة الأمريكية في بيروت، ومعهد الحقوق في القدس، وحصل على شهادة ممارسة المحاماة الصادرة عن حكومة فلسطين في الثالث عشر من آذار/ مارس عام 1948.



فقد شحادة بصره عام 1978 بحادث سير، لكنه لم يفقد البصيرة والعزيمة، فنقش اسم فلسطين في كتب الأرقام القياسية العالمية، وانتخب نائباً لنقيب المحامين الأردنيين عام 1994.



ورغم تقدّمه في السن، إلا أن المحامي شحادة، ظل يعمل في مهنة المحاماة، حتى الرمق الأخير، ويذهب يومياً إلى مكتبه في مدينة رام الله.