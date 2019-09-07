(حماس) ضمن المُتهمين.. المؤبد لقيادات إخوانية بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"





وحسب (روسيا اليوم)، يبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 28 "من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرين".

رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وثمانية متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "اقتحام الحدود الشرقية".وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ "إعدام كل من محمد مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".