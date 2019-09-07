أشكنازي: سنُدمر (كتائب القسام) إذا لم يسد الهدوء بغزة





وقال اشكنازي في تصريحات نقلها موقع (والا) الإسرائيلي: إذا لم يسد الهدوء علي جبهة غزة، ويتحقق ترتيب طويل الأجل مع إعادة الأسرى الإسرائيليين، سنعمل علي تفكيك وتدمير الذراع العسكري لحماس.





وأضاف: الجيش الإسرائيلي يعرف كيفية القيام بذلك، ولديه مجموعة الأدوات والتكنولوجيا للقيام بذلك، وفق زعمه.





وتابع عضو حزب (أزرق- أبيض): حماس قوية لأن نتنياهو ضعيف، ومن غير المعقول أن يجد رئيس الحكومة وقتاً للقيام بجولة سياسية خارج إسرائيل، ولا يجد وقتا للقيام بجولة أمنية في غلاف غزة.

رام الله - دنيا الوطنهدد عضو (كنيست)، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الأسبق، غابي أشكنازي، بتفكيك وتدمير الذراع العسكري لحركة حماس (كتائب القسام).