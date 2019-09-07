أشكنازي: سنُدمر (كتائب القسام) إذا لم يسد الهدوء بغزة
رام الله - دنيا الوطن
هدد عضو (كنيست)، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الأسبق، غابي أشكنازي، بتفكيك وتدمير الذراع العسكري لحركة حماس (كتائب القسام).
هدد عضو (كنيست)، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الأسبق، غابي أشكنازي، بتفكيك وتدمير الذراع العسكري لحركة حماس (كتائب القسام).
وقال اشكنازي في تصريحات نقلها موقع (والا) الإسرائيلي: إذا لم يسد الهدوء علي جبهة غزة، ويتحقق ترتيب طويل الأجل مع إعادة الأسرى الإسرائيليين، سنعمل علي تفكيك وتدمير الذراع العسكري لحماس.
وأضاف: الجيش الإسرائيلي يعرف كيفية القيام بذلك، ولديه مجموعة الأدوات والتكنولوجيا للقيام بذلك، وفق زعمه.
وتابع عضو حزب (أزرق- أبيض): حماس قوية لأن نتنياهو ضعيف، ومن غير المعقول أن يجد رئيس الحكومة وقتاً للقيام بجولة سياسية خارج إسرائيل، ولا يجد وقتا للقيام بجولة أمنية في غلاف غزة.
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