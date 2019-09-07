الشعبية: عملية قلقيلية رد طبيعي على جرائم الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

حيّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفتى البطل، الذي نفذ عملية الطعن البطولية صباح اليوم، قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، والتي أدت إلى إصابة مستوطنين بجروح.



واعتبرت الجبهة، أن هذه العملية تأتي في سياق الرد

الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها استهداف المدنيين والأطفال في مخيمات العودة أمس الجمعة، والتي أدت إلى استشهاد طفلين وجرح العشرات.



وشددت الجبهة، على أن هذه العمليات البطولية تزيد من حالة الإرباك لدى الاحتلال، وتثبت عدم قدرته على منع هذه العمليات المباغتة والفردية، والتي تنتصر فيها شجاعة وعزيمة وإرادة منفذيها على الجنود الإسرائيليين المدججين بمختلف الأسلحة، كما أنها تخلط أوراق الانتخابات داخل الكيان الإسرائيلي.



وختمت الجبهة، مؤكدة أن الهجمة الصهيونية المتواصلة

على أبناء شعبنا في مختلف مناطق الضفة المحتلة من قتل وملاحقة واعتقالات وهدم بيوت، لن تنجح في إطفاء جذوة المقاومة، أو تمنع ردود الشباب الفلسطيني المقاوم.