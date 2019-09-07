قوات الاحتلال تفرض طوقاً أمنياً على بلدة عزون عقب عملية الطعن





رام الله - دنيا الوطنفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طوقاً أمنياً مشدداً على بلدة عزون شرق قلقيلة، عقب عملية الطعن التي نفذها فتى فلسطيني.وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، أغلقت مداخل القرية وكثفت من حواجزها وإجراءاتها العسكرية في محيطها.ونصبت قوات الاحتلال الحواجز على مدخلي البلدة الشمالي، والغربي (طريق عزبة الطبيب- عزون)، حيث تقوم بتفتيش المركبات الفلسطينية، والتدقيق في هويات ركابها.وكان فتى فلسطيني، قد نفذ عملية طعن، أدت لإصابة 2 من المستوطنين، أحدهما بحالة حرجة.