شاهد: الاحتلال يقصف جنوب القطاع بزعم إلقاء عبوة ناسفة من طائرة مُسيرة

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق رفح، جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر محلية.



يأتي ذلك، بعد وقت قليل، من تسلل طائرة مسيرة من جنوب قطاع غزة باتجاه المستوطنات.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرة عسكرية، أطلقت النار باتجاه خلية قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة من منطقة جنوب قطاع غزة نحو مناطق الغلاف.



وأضاف: "لقد قامت الطائرة المسيرة على ما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورًا إلى داخل القطاع.



وتابع: لم تقع إصابات في صفوف القوات، بينما لحقت أضرار طفيفة بمركبة عسكرية.









رام الله - دنيا الوطن