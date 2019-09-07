حماس تُعلّق على حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق النساء في الضفة الغربية





وقال عضو المكتب السياسي للحركة، موسى دودين: إن جيش الاحتلال، يواصل عدوانه على شعبنا بكافة أشكاله، وهذا العدوان تصاعد مؤخراً في اعتقال عدد من النساء الفلسطينيات، والتي شملت اعتقال ثلاث نساء خلال عشرة أيام.



وأضاف: أن اعتقال د. وداد البرغوثي مع أبنائها في زنازين الاحتلال، واعتقال الطالبتين، ميس أبو غوش، وسماح جرادات، يعبر عن مشهد النضال للمرأة الفلسطينية الممتد عبر تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، فهي التي تربي المقاومين وتحمل همومهم خلال مقاومتهم للاحتلال، وتبقى وفية لهم في السجون، وكانت شريكة لهم في العمل المقاوم والتاريخ الفلسطيني يحمل بطولات العشرات من نسائنا.



وشدّد دودين على أن الحصن الاجتماعي لقضيتنا لازال حياً في قلوب عائلات فلسطين في الضفة، وإن تكرار استهداف الاحتلال للعائلات الفلسطينية، وهدم منازلها، هو محاولة يائسة للنيل من عزيمة هذا الشعب البطل الذي قرر مواصلة طريق التحرير والانعتاق من الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على هجمة الاعتقالات الشرسة بحق النساء، التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.