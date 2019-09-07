بظروف صحية صعبة.. ستة أسرى في سجون الاحتلال يوصلون إضرابهم عن الطعام



وقال عبد ربه في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الأسير أحمد غنام من دورا بمحافظة الخليل، يواصل إضرابه منذ نحو شهرين، يشاركه خمسة آخرون، وهم: سلطان خلوف من بروقين في جنين، وثائر حمدان وطارق قعدان وناصر الجدع وإسماعيل علي، مبيناً أن 500 أسير يعانون من الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال .



وأضاف: أنه لا يوجد حتى الآن أي تطورات بملفات المضربين عن الطعام من الأسرى الذي يواصلون إضرابهم رغم حالتهم الصحية الصعبة، وعمليات التفتيش المذلة، والتنقلات التي تتم بحقهم.



وفيما يخص الأسرى المرضى، أوضح عبد ربه، أن الأسير سامي أبو دياك من أكثر الحالات صعوبة، إضافة إلى الأسير بسام السياح، وكلاهما يعانيان من أمراض خطيرة.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن ستة أسرى في سجون الاحتلال، يوصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في ظروف صحية صعبة.