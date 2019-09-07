قوات الاحتلال تستولي على جرافة جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على جرافة كانت تعمل بإعاده تأهيل مدخل بلدة عقربا، جنوب نابلس.



وقال عضو لجنة مقاومة الاستيطان في عقربا، يوسف ديرية: إن قوات الاحتلال، استولت على جرافة تابعة لبلدية عقربا، ومنعت من استكمال العمل بإعادة تأهيل المدخل الغربي للبلدة، بحجة أنها مناطق يمنع العمل بها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: "أن هذه المرة الثانية، التي تعرقل قوات الاحتلال العمل بذات المنطقة، وتصادر المعدات".