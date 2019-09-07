محافظ الخليل يُحذر من مخطط استيطاني تهويدي كبير تنفذه حكومة الاحتلال

المواطنين.



وشدّد البكري على ضرورة تغيير قواعد التعامل مع الاحتلال، لاسيما في المناطق التي يوجد فيها مقدسات، وأهمية إيجاد ووضع آليات لها علاقة بالوضع المحلي والإقليمي والدولي؛ لوقف مخططات انتهاكات الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنحذر محافظ الخليل، جبرين البكري من مخطط استيطاني تهويدي كبير، تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو، على كافة أراضي المحافظة، مشيراً إلى ما جرى خلال الأسبوع الماضي من اقتحام للبلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي الشريف، وإغلاق طرق رئيسية في البلدات والقرى.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن إغلاق سلطات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على الطريق الرئيس قرب بلدة بيت عوا، يأتي في إطار سعيها للسيطرة على المنطقة الشرقية للبلدة، وإعطاء المستوطنين في تلك المنطقة حرية الحركة وإفساح المجال لهم لتوسعة المستوطنة المقامة على أراضي