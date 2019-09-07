قناة إسرائيلية: غزة شوكة بحلق إسرائيل وقوة الردع لن تُجدي نفعاً

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 12: إن قطاع غزة مثل الشوكة في حلق إسرائيل، مشيرةً إلى أن إسرائيل لن تنجح في حل هذه المشكلة حتى في الأفق البعيد.





وأضافت القناة: "نقترح على الجمهور الإسرائيلي عدم تصديق تصريحات القادة السياسيين، الذين يعدون الجمهور بالقضاء على حكم حماس وردع قطاع غزة، لأن غزة قضية ليس لها حل".





وتابعت: "لقد سبق وخرجت إسرائيل مرة تلو الأخرى في معارك عسكرية مع غزة، وكما يقول العالم أينشتاين "الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات، وانتظار نتائج مختلفة" فهذا مرض نفسي".





وأكملت: " يتوجب علينا التعامل مع غزة بطريقة العصا والجزرة، واتخاذ خطوات نحو غزة في مجالات واسعة، وليس فقط إستخدام القوة العسكرية، إن قوة الردع لن تجدي نفعاً مع غزة في ظل وجود سكان يشعرون باليأس".