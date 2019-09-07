شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: صواريخ الأمس لم تكن رد المقاومة وسنُعاقب الاحتلال

قيادي فلسطيني: صواريخ الأمس لم تكن رد المقاومة وسنُعاقب الاحتلال
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة: إن صواريخ الأمس التي أطلقت على (سديروت) لم تكن رد المقاومة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المشتركة لا تزال تدرس الرد.

وأضاف أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "غرفة العمليات المشتركة لا تزال تتدارس الرد المطلوب الذي يرتقي لمستوى الجريمة المقترفة بحق المتظاهرين السلميين".

وتابع أبو ظريفة: "الغرفة المشتركة ستتخذ القرار المناسب والأداة والشكل المناسبين؛ للرد على جريمة الاحتلال، ولن يفلت الاحتلال من العقاب، وسنتخذ الرد المناسب لجريمة قتل الأطفال".

يذكر، أن خمسة صواريخ، أطلقت من قطاع غزة أمس الجمعة، على مستوطنات الغلاف، وذلك بعد إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قتل طفلين من المتظاهرين بغزة وجرح آخرين. 

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