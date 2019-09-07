قيادي فلسطيني يُحذر من تنفيذ مؤامرة كبرى تستهدف (أونروا)

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيصل عرنكي، من تنفيذ مؤامرة كبرى لإنهاء عمل الأمم المتحدة ومؤسساتها، ومن بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إن هناك مجموعة هواة سياسيين من الشباب، الذين يحاولون أن يحلوا مفهوم وقضية الصراع القومي العربي- الصهيوني حسب أهوائهم، مضيفاً أن طاقم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤول بنظره عن حل قضية الصراع القومي العربي- الصهيوني، هم مجموعة يمينية متطرفة لصالح إسرائيل.



وأوضح، أن المجتمع الإسرائيلي، أصبح مؤخراً ينحاز بشكل واضح مع اليمين المتطرف وقيادته، التي تتبنى الفكر العسكري المتعصب، لافتاً إلى أن إدارة ترامب تتحيز بشكل كبير في الصراع القومي العربي- الصهيوني لصالح إنجاح هذا اليمين في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.