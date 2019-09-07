شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: 3 شهداء وإصابة 10 إسرائيليين و64 مواجهة

حصاد الأسبوع: 3 شهداء وإصابة 10 إسرائيليين و64 مواجهة
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أصيب 10 إسرائيليين بجراح مختلفة، فيما اعتقل شاب فلسطيني بزعم حيازته سكيناً، وذلك ضمن 64 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها إلقاء عشرات الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.

ففي أمس الجمعة، استشهد الفتى على سامي الأشقر (17 عاماً) برصاص الاحتلال شرق جباليا، والفتى خالد إياد محمد الربعي ( 14 عاماً) برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة، فيما أصيب 80 فلسطينياً في الضفة والقطاع بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، واعتقال شاب قرب الحرم الإبراهيمي بتهمة حيازته سكيناً، إضافة لإصابة 2 من قوات الاحتلال بالحجارة في العيساوية، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على قوات الاحتلال في العيساوية، ومستوطنة شاعر هنيغف، وذلك ضمن 14 مواجهة تخللها إطلاق صواريخ للمقاومة تجاه مستوطنتي (سديروت)، و(شاعر هنيغف).

ويوم الخميس، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه عزون، ومستوطنة (بسجات زئيف)، وذلك ضمن 9 مواجهات.

وأصيب الأربعاء فلسطيني بالرصاص المطاطي، وآخر بالرضوض، وعدة حالات اختناق من الغاز المسيل للدموع في الضفة الغربية، كما أصيب 3 من قوات الاحتلال في مواجهات بمخيم شعفاط، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على قوات الاحتلال في عزون، بيت أمر، والعيساوية، وذلك ضمن 14 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في عزون. 

وشهد منتصف الأسبوع، إصابة مستوطن رشقًا بالحجارة في عزون، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مستوطنة (سدوت هنيغف)، وعزون، وبيت فوريك، وذلك ضمن 5 مواجهات.

ويوم الاثنين الماضي، أصيب مستوطن رشقًا بالحجارة في عزون، فيما ألقت مجموعة من الشبان عدة زجاجات حارقة على نعلين، وعزون، وذلك ضمن 9 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في عزون، ومعسكر قبة راحيل.

ويوم الأحد، أصيب جندي بالحجارة في مدينة بيت لحم، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على حلحول، وذلك ضمن 8 مواجهات.

وأما السبت فقد استشهد بدر الدين نبيل أبو موسى (25 عامًا) متأثرًا بجروح أصيب بها يوم 30/8/2019 في مسيرات العودة شرق خانيونس، كما أصيبت مستوطنة بالحجارة في الشيخ جراح بالقدس، ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في مستوطنة (أريئيل)، وذلك ضمن 5 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في أبو ديس.

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