أمريكا تُطلق أربعة صواريخ نووية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القيادة الاستراتيجية الأمريكية، أن البحرية الأمريكية، أجرت هذا الأسبوع أربع تجارب إطلاق للصاروخ الباليستي (ترايدنت 2 دي 5) الذي يمكن أن يحمل رؤوساً نووية.



وجاء في البيان، وفق وكالة (سبوتنك): "أجرت البحرية الأمريكية أربع عمليات إطلاق مبرمجة لصاروخ "ترايدنت 2 دي 5" غير المسلح من السفينة الأمريكية نبراسكا (SSBN-739)، وهي غواصة صاروخية من طراز أوهايو قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا"، حيث تمت عمليتا إطلاق الأولى في 4 سبتمبر/ أيلول والثانية في السادس من أيلول/ سبتمبر، قبل شروق الشمس.



وأضاف البيان، أن "اختبارات الصواريخ لم تُنفذ استجابة لأي حدث في العالم"، فيما تشير هذه الاختبارات الجديدة إلى أن العدد الإجمالي لإطلاقات (ترايدنت 2) يصل إلى 176 منذ دخول الصاروخ الخدمة مع البحرية الأمريكية في عام 1979.



ويعد (ترايدنت 2) هو الصاروخ الوحيد القادر على حمل رأس نووي تمتلكه القوات البحرية الأمريكية والبريطانية في ترساناتها.