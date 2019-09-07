وزير الاقتصاد: مؤتمر عربي سيُعقد بالقاهرة قريباً للاستثمار في فلسطين

اجتماع لوزراء الاقتصاد العرب في القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي عن بدء التحضير لمؤتمر عربي، سيعقد في القاهرة؛ للاستثمار في فلسطين، وتحديداً في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بمشاركة الجامعة العربية، وحضور وزراء ورجال أعمال، لحث القطاع الخاص العربي على الاستثمار في فلسطين.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد في القاهرة برئاسة فلسطين، صادق على 13 قراراً، تخص فلسطين لدعم

مدينة القدس، وتعزيز التبادل التجاري في قطاعات الاتصالات والجلود والتمور، الأمر الذي سيحسن الوضع الاقتصادي.



وتابع: أن السلطة الوطنية، تسعى من خلال هذه المؤتمرات والاتفاقيات للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والتوجه إلى العمق العربي، من خلال التأكيد على الإعفاءات الجمركية، وتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية، مبيناً عدم وجود جدول زمني لتنفيذ القرارات.