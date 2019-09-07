مسؤول بـ"شؤون اللاجئين": تحديات كبيرة تواجهها عملية تجديد التفويض لـ (أونروا)

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد حنون: إن تحدياتٍ كبيرة تواجهها عملية تجديد التفويض لوكالة (أونروا).



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هناك هجوماً سياسياً على عمل وكالة (أونروا)، ما يعكس توافقاً إسرائيلياً أمريكياً، لافتاً إلى أن استمرار عمل (أونروا) هو شأن متعلق بالجمعية العامة للأمم المتحدة.



وبيّن حنون، أن الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية لأول مرة للمشرفين على شؤون اللاجئين، يأتي بهدف أن يكون هناك دور عربي لأخذ مسؤولياته، وحشد التأييد الدولي واستخدام الدبلوماسية العربية دولياً، واستخدام علاقتها مع جميع الدول لصالح تجديد التفويض لـ (أونروا).