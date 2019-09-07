شؤون فلسطينية

مشعشع: عجز (أونروا) لهذا العام بلغ حوالي 120 مليون دولار

مشعشع: عجز (أونروا) لهذا العام بلغ حوالي 120 مليون دولار
إحدى مدارس أونروا-أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سامي مشعشع، أن عجز الوكالة لهذا العام بلغ حوالي 120 مليون دولار، ضمن الميزانية البالغة مليار و200 مليون دولار.

وأشار إلى أن الوكالة، نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام، 
والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها الخمس بالرغم من محاولات تصفيتها.

وأكد مشعشع في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الوكالة تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والجامعة العربية؛ لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة، وتجديد تفويض عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في الأمم المتحدة، وأن هذا الجهد مهم للحفاظ على الوكالة لتقديم لتقديم خدماتها
 للاجئين.

وأضاف: أن الوكالة ملتزمة بالتعاون مع لجنة التحقيق المكلفة بخصوص تهم الفساد، وأنه يجب الفصل بين الفساد في الوكالة وتفويض عملها الذي تستغله بعض الدول لأهداف سياسية، مبيناً أن هناك بعض التجاوزات القانونية والإدارية في عمل الوكالة.

وأشار إلى أن محاولة إدخال تعديلات بخصوص أعداد اللاجئين 
وتعريف من هو اللاجئ لن تنجح.

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