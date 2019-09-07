البحرية الإيرانية تحتجز سفينة جديدة بمياه الخليج

رام الله - دنيا الوطن

قال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن قوات البحرية الإيرانية، احتجزت سفينة جديدة في مياه الخليج بتهمة تهريب الوقود.









ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر رسمية، أن البحرية الإيرانية أوقفت عند سواحلها سفينة تحمل 283 ألفاً و900 ليتر من الوقود المهرب.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن البحرية الإيرانية، قامت بتوقيف سفينة أجنبية في مياه الخليج اليوم السبت، بتهمة تهريب وقود، واحتجزت 12 بحاراً من الجنسية الفلبينية.وأشار التلفزيون، إلى أنه تم اعتقال من كان على متن السفينة، وهم 12 شخصاً من الجنسية الفلبينية، ويتم التحقيق معهم لتقديمهم إلى القضاء​​​.