شؤون فلسطينية

الحية: الاتصالات السرية والعلنية مستمرة مع الوسطاء بملف التهدئة

الحية: الاتصالات السرية والعلنية مستمرة مع الوسطاء بملف التهدئة
خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن الاتصالات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمم المتحدة مستمرة، ولم تنقطع سواء السرية أو العلنية؛ لتحقيق أهداف شعبنا في إلزام الاحتلال، بما تم الاتفاق عليه.

وأكد الحية، لصحيفة (فلسطين) المحلية، أن المقاومة الفلسطينية قادرة على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار، داعياً الوسطاء لكف يد الاحتلال، وعدوانه عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحية: "المقاومة تستطيع إلزام الاحتلال، ووقف ابتزازه للشعب الفلسطيني"، مشدداً على أنه "إن لم يكف يده عن شعبنا ونزف دمائه، فنحن قادرون بلا شك على إلزامه في الوقت المناسب".

وشدد على استمرار مسيرات العودة رغم المعوقات، لـ "تنجز ما ثبتته من أهدافها، ونصل لأهدافنا المشروعة بكاملها"، مضيفاً أن استهداف الاحتلال للمشاركين السلميين، سيعزز استمراريتها بعنفوانها وقوتها وعدم تراجعها أمام إرهابه وصلفه.

وتابع: "نريد استمرار مسيرات العودة بطابعها السلمي، حتى لا تنحرف عن شعبيتها أو سلميتها وألا يتخذ من تحويلها عن ذلك ذريعة للاحتلال، رغم أنه لا يحتاج لذلك"، مؤكداً الحق في مقاومة الاحتلال بكل الأساليب لتحقيق الأهداف الفلسطينية.

وفي سياق آخر، أكد الحية، أن الرد الفلسطيني الوطني والفصائلي والمجتمعي والشعبي، كان موحداً في مواجهة التفجيرات الإجرامية التي حدثت بغزة ؛ لمواجهة "ثقافة الانحراف والتطرف الفكري".

وقال: "سنبقى موحدين، ولن نقبل انحرافاً عن بوصلة وثقافة شعبنا لصالح الاحتلال، أو إحداث خرق في جبهتنا الداخلية خدمة له"، مشيراً إلى أن "الكل الوطني موحد خلف الأجهزة الأمنية، ورفض محاولات العبث بالجبهة الداخلية".

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