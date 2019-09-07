ريفلين: سأبذل قصارى جهودي للحيلولة دون إجراء انتخابات ثالثة للكنيست

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين: إنه سيبذل قصارى جهوده؛ للحيلولة دون إجراء انتخابات ثالثة خلال سنة واحدة، مضيفاً: "أنا، مثل معظم المواطنين الإسرائيليين الذين يستيقظون في الصباح، انظر بخطورة كبيرة إلى إمكانية إجراء انتخابات ثالثة في غضون عام".



وأضاف ريفلين، وفق صحيفة (يسرائيل هيوم): "بصفتي المواطن الأول، سأبذل قصارى جهدي لتجنب أي احتمال لإجراء انتخابات ثالثة، سأفعل كل ما علي فعله بموجب منصبي؛ لكي لا تجري انتخابات ثالثة".



ووجه ريفلين انتقاداً مبطناً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية عدم قيام هذا الأخير بالرجوع إليه بعد أن فشل في مهمة تأليف الحكومة بعد الانتخابات العامة التي جرت في نيسان/ أبريل الفائت.



وقال ريفلين: إنه تفاجأ كثيراً من تفضيل نتنياهو الذهاب إلى انتخابات جديدة، وعدم الرجوع إليه لتكليف عضو كنيست آخر قادر على تشكيل ائتلاف حكومي جديد.



ورداً على سؤال فيما إذا كان سيعمل على الحث من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات المقبلة، قال رئيس الدولة: إن هذا الأمر يتوقف كثيراً على نتائج الانتخابات.