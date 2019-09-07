رئيس الوزراء البريطاني يكشف لنتنياهو موقفه من "حل الدولتين"

رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقفه من حل الدولتين، قائلاً: "إن بريطانيا لا تزال تدعم حل الدولتين".





وأكد جونسون، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن لندن تسعى لتطبيق حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في لندن، يوم الخميس.





وشدد جونسون، على أن بريطانيا لا تزال تدعم جميع المبادرات الرامية إلى التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين، وذلك بعد أن أشار نتنياهو إلى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة إمكان التعاون بين بريطانيا وإسرائيل لمواجهة تحدي العدوان الإيراني الآخذ في التنامي.

