شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية "دوليب"

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية "دوليب"
مشاهد من عملية دوليب
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (واللاه) الإسرائيلي، تفاصيل جديدة عن عملية دوليب التي وقعت قبل نحو أسبوعين غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

وقال الموقع، إن العملية نفذها تنظيم مسلح، وأن محققيي جهاز الأمن العام (الشاباك) بحاجة إلى الصبر وطول النفس؛ لاستكمال مهامهم الأمنية، حتى انتهاء التحقيقات.

وأوضح الموقع، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يبذلان جهوداً كبيرة وحثيثة؛ للعثور على منفذ عملية مستوطنة (دوليب)، مبينةً أنه رغم الاعتقالات المتلاحقة، فإن الجيش والمخابرات تحاول الوصول لحقيقة ما حصل.

وتساءل الموقع: "هل نحن أمام هجوم مسلح منظم مؤسس وموجه من تنظيم فلسطيني بعينه، أم ما حدث ناجم عن مجموعة تنظيمية محلية، وهذا يعني أن جهات التحقيق الإسرائيلية أمامها وقت طويل لمعرفة حقيقة ما حصل بالضبط، بانتظار إلقاء القبض على المتهمين، وجمع الإفادات؟".

وأشار إلى أنه "بعد مرور فترة وجيزة على عملية دوليب، فقد كان واضحاً أنها نفذت من قبل تنظيم مسلح، وليس جهدا ذاتيا، ولذلك فإن قوات الجيش الإسرائيلي بقيادة الجنرال عيران نيف، قائد فرقة الضفة الغربية، بدؤوا بعملية مطاردة مكثفة مشتركة مع جهاز الأمن العام الشاباك، وصولاً للعثور على طرف خيط استخباري للوصول للمنفذين، من خلال تنفيذ سلسلة اعتقالات فور ساعات قليلة فقط من تنفيذها، وفي الأيام التي تلت تنفيذها".

وأشار إلى أنه "تم إحالة جميع المشتبه بهم للتحقيق لدى الشاباك للوصول للحقيقة، وبعكس عمليات الطعن بالسكاكين والدعس بالسيارات وإطلاق النار من سلاح ناري، فإن هناك اشتباهاً بأن العملية سبقها قيام عدد من العناصر بالتحريض عليها، فيما اتخذ المنفذون قراراً مستقلاً للاستيقاظ صباحاً، وقتل المستوطنين اليهود".

وأكد أن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية، اتخذت قراراً لتوجيه دفة التحقيق الأمني حول طبيعة المجموعة التي اتخذت قرار تنفيذ العملية: هل هي تابعة لحماس في الضفة الغربية، أم تنظيم محلي دون توجيه من قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية".

وأوضح أنه "في مثل هذه العمليات التي كانت تحصل في أحداث سابقة وقف خلفها عناصر تخطط للعملية، وأخرى تمول، وثالثة توجه الخلية للعمل، ورابعة تساعد ميدانياً، وقد أدرك الفلسطينيون من خلال تجاربهم السابقة أن هذه الخلية أو تلك يجب أن تنزل تحت الأرض، وليس فقط الانسحاب من مكان العملية".

وأضاف أنه "بعد تنفيذ سلسلة اعتقالات متلاحقة في صفوف الفلسطينيين، يبدو أن محققي الشاباك مدعوون لمعرفة كيف عمل أفراد الخلية، وهل هناك عناصر عملوا بجانبهم من خارج الضفة الغربية، ساهموا بإخراج العملية إلى حيز التنفيذ، مما يؤكد أنه من الواضح أننا أمام حرب أدمغة".

وأشار إلى أن "تنفيذ العملية يشير إلى أن أفرادها حصلوا على تدريبات عسكرية كافية للتعامل مع التحقيقات الأمنية، وفي حال ثبت لاحقاً أنهم كانوا معتقلين سابقا في السجون الإسرائيلية، فإن الأمر سوف يزداد تعقيداً لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية".

وختم بالقول بأنه "في هذه المرحلة، من الواضح أن أجهزة الأمن الإسرائيلية مدعوة لإبداء مزيد من الصبر وطول النفس لاستكمال مهامهم الأمنية حتى انتهاء التحقيقات، في حال تطلب الأمر، وكل ذلك يعني ان الملاحقات الجارية في هذه الأثناء خلف منفذي العملية لم تنته بعد".

أخبار ذات صلة

بعدما طالبت بحماية والدة إسراء غريب من &#34;القتل&#34;.. منار حويطات تختفي فجأة

بعدما طالبت بحماية والدة إسراء غريب من "القتل".. منار حويطات تختفي فجأة

قوات الاحتلال تداهم أربعة منازل في عين قينيا غرب رام الله

قوات الاحتلال تداهم أربعة منازل في عين قينيا غرب رام الله

الأردن تَنفي تَسلّم التقارير الطبية الخاصة بملف &#34;إسراء غريب&#34;

الأردن تَنفي تَسلّم التقارير الطبية الخاصة بملف "إسراء غريب"

العفو الدولية: إجراءات تمييزية تُقوِّض التمثيل الفلسطيني في الكنيست

العفو الدولية: إجراءات تمييزية تُقوِّض التمثيل الفلسطيني في الكنيست

قوات الاحتلال تعتقل طالبة في جامعة بيرزيت من منزلها بمدينة البيرة

قوات الاحتلال تعتقل طالبة في جامعة بيرزيت من منزلها بمدينة البيرة

مقتل مواطن إثر إطلاق النار عليه وسط جنين

مقتل مواطن إثر إطلاق النار عليه وسط جنين

حماس: نستنكر &#34;الأصوات النشاز&#34; التي تشوه صورة العمل الفلسطيني

حماس: نستنكر "الأصوات النشاز" التي تشوه صورة العمل الفلسطيني

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تداهم أربعة منازل في عين قينيا غرب رام الله

قوات الاحتلال تداهم أربعة منازل في عين قينيا غرب رام الله

العفو الدولية: إجراءات تمييزية تُقوِّض التمثيل الفلسطيني في الكنيست

العفو الدولية: إجراءات تمييزية تُقوِّض التمثيل الفلسطيني في الكنيست

قوات الاحتلال تعتقل طالبة في جامعة بيرزيت من منزلها بمدينة البيرة

قوات الاحتلال تعتقل طالبة في جامعة بيرزيت من منزلها بمدينة البيرة

مقتل مواطن إثر إطلاق النار عليه وسط جنين

مقتل مواطن إثر إطلاق النار عليه وسط جنين

شاهد: لحظة انفجار أحد الصواريخ التي أطلقت من غزة نحو سديروت

شاهد: لحظة انفجار أحد الصواريخ التي أطلقت من غزة نحو سديروت

شاهد: حريق بمنزل بسديروت بفعل صاروخ أطلق من قطاع غزة

شاهد: حريق بمنزل بسديروت بفعل صاروخ أطلق من قطاع غزة

قيادي بالمقاومة: الحرب بغزة &#34;آخر المتاح&#34; والمرونة عبر الوسطاء &#34;واقع&#34;

قيادي بالمقاومة: الحرب بغزة "آخر المتاح" والمرونة عبر الوسطاء "واقع"

النائب العام: أرسلنا عينات مخبرية من جثمان إسراء غريب للأردن

النائب العام: أرسلنا عينات مخبرية من جثمان إسراء غريب للأردن

منوعات

اشتاقت لوالدها.. تفاصيل وفاة المطربة كايلي راي في حادث مأساوي

اشتاقت لوالدها.. تفاصيل وفاة المطربة كايلي راي في حادث مأساوي

شاهد: سيرين عبد النور في قفص الاتهام بسبب شاب وسيم يحتضنها

شاهد: سيرين عبد النور في قفص الاتهام بسبب شاب وسيم يحتضنها

مي العيدان تصدم متابعيها بإطلالتها الجديدة بعد &#34;الدايت&#34; والتجميل

مي العيدان تصدم متابعيها بإطلالتها الجديدة بعد "الدايت" والتجميل

&#34;ما زلتُ فقيرا&#34;.. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه بردود مباشرة على أسئلتهم

"ما زلتُ فقيرا".. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه بردود مباشرة على أسئلتهم

نيكي ميناج تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها

نيكي ميناج تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها

شاهد: ناصيف زيتون يكشف سبب عدم لمسه للمعجبات

شاهد: ناصيف زيتون يكشف سبب عدم لمسه للمعجبات

شاهد: حسام حبيب يكشف أخيراً حقيقة حمل زوجته شيرين عبد الوهاب

شاهد: حسام حبيب يكشف أخيراً حقيقة حمل زوجته شيرين عبد الوهاب

إليسا ترد بقوة على منتقدي صورتها مع فارس كرم.. موتوا بغيظكم

إليسا ترد بقوة على منتقدي صورتها مع فارس كرم.. موتوا بغيظكم

في عيد ميلادها الـ50.. جنيفر أنيستون تكشف رفضها هذا الأمر

في عيد ميلادها الـ50.. جنيفر أنيستون تكشف رفضها هذا الأمر

هل عادت هيفاء وهبي إلى السينما؟

هل عادت هيفاء وهبي إلى السينما؟

عربي

السعودية تَرد على انتقادات هدم &#34;مبنى تاريخي&#34;

السعودية تَرد على انتقادات هدم "مبنى تاريخي"

الحوثيون يعلنون مقتل وجرح جنود سعوديين بقصف محافظة حجة

الحوثيون يعلنون مقتل وجرح جنود سعوديين بقصف محافظة حجة

شاهد: لحظة خروج جثمان نجل محمد مرسي بعد تشريحه

شاهد: لحظة خروج جثمان نجل محمد مرسي بعد تشريحه

استعدادات إسرائيلية لهجوم جديد من حزب الله

استعدادات إسرائيلية لهجوم جديد من حزب الله