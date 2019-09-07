واشنطن تكشف شروطها لإنهاء الحرب التجارية مع الصين

وقال ترامب: "من يتهموننا بفرض تعريفات جمركية كبيرة، يجب أن يعلموا أو الولايات المتحدة الأمريكية تحملت تكاليف محاربة الإرهاب على مدى 50 عاماً، لكن اتفاقاً حقيقياً يمكن أن يحدث"، مضيفاً: "ربحنا الحرب التجارية مع الصين.

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الجمعة، إن إدارة ترامب، تريد أن ترى "نتائج في الأجل القريب" لمحادثات التجارة، التي ستعقد بين الولايات المتحدة والصين.وأضاف كودلو، أنه لا يمكنه التهكن بما إذا كانت محادثات أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر قد تؤجل زيادة مزمعة في الرسوم الجمركية، التي سيبدأ سريانها في أول تشرين الأول/أكتوبر، إلى 30% من 25% على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار.وأشار كودلو إلى أن ترامب أظهر استعداداً لاستخدام الرسوم الجمركية كجزء من عملية التفاوض، مضيفاً: "نريد أن نرى نتائج. نتطلع لأن نرى نتائج في الأجل القريب، عندما لا نرى نتائج فإننا نتخذ إجراءات إضافية، ومن ناحية أخرى، فإننا إذا رأينا فعلاً نتائج من هذه الاجتماعات المقبلة، عندئذ سيتحقق تقدم".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الصينيين بارعون في رفض أي شيء، وهو ما يتطلب شدة في التعامل معهم، مضيفاً: "هذا ما يفعله ترامب".وأضاف، في تدوينة على (تويتر)، الأربعاء الماضي، "أعتقد أننا سنصل إلى حل في نهاية المطاف، يجعل الوضع أفضل مما نحن عليه حالياً".وتابع: "بكل صراحة، فإن تأثير ما يفعله ترامب مع الصين لم يضع في بقية العالم، وخاصة في أوروبا، التي يجلس فيها المسؤولون للحديث عن تغيير القوانيين"، مضيفاً: "أمريكا لا تستطيع الدفاع عن العالم أجمع، وتحمل تكلفة عدم وجود نظام لإدارة اقتصادنا لصالح دولة أخرى".