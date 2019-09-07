الحوثيون يعلنون مقتل وجرح جنود سعوديين بقصف محافظة حجة

رام الله - دنيا الوطن

قالت جماعة أنصار الله الحوثية: إن قتلى وجرحى، سقطوا من قوات سعودية ويمنية، بقصف استهدفهم في محافظة حجة شمال غربي اليمن.



وأوضحت الجماعة، عبر حساب مركزها الإعلامي بـ (تويتر)، أنها شنت قصفاً بقذائف المدفعية على تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في منفذ الطوال الحدودي بمديرية حرض قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.ووفقاً للمركز، أوقع القصف المدفعي عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين، حيث يأتي القصف عقب ساعات من إعلان (أنصار الله) السيطرة على مواقع للجيش اليمني، خلال عملية هجومية معاكسة شنها مقاتلوها على القوات الحكومية، بعد كسرهم زحفاً لها باتجاه منفذ الطوال الحدودي في حرض.في السياق، قتل وأصيب جنود يمنيون بقصف مماثل نفذه مقاتلو الجماعة على تجمعات لقوات يمنية في مثلث عاهم بمديرية حرض وغربها.إلى ذلك، أطلقت (أنصار الله) صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال1 "مداه ثلاث كيلو مترات" وعدداً من قذائف المدفعية على قوات يمنية تضم آليات في مديرية حيران شمال غربي حجة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، حسب إعلام الجماعة.وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة، خاصة (الكوليرا)، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.